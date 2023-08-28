تقديم الخدمات الطبية لمليون و458 ألف حالة ضمن «100 يوم صحة» بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة، تحت شعار «معاك من أول يوم» بلغ مليون و458 ألفا و224 حالة، منذ بدء الحملة وحتى 25 أغسطس الجاري، بكل مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشدا المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

خدمات حملة 100 يوم صحة بالمنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 122 ألفا و277 حالة، بالإضافة إلى تطعيم 368 ألفا و273 طفلاً، وفحص 1214 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالي 905 آلاف و126 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 42 ألفا و501 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

تحرير مخالفات لمنشآت طبية مخالفة

وأضاف وكيل صحة المنيا، أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 18 ألفا و296 خدمة، تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 537 خدمة في مجال صحة البيئة، وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.