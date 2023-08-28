رئيس وزراء العراق يوافق على إقامة مقر لمنظمة التعاون الإسلامي في بغداد

وافق محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على إقامة مقر إقليمي لمنظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «السوداني» استقبل حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق له.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية؛ بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات.

ورحب محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، بالوفد، معبرًا عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، وثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق، بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية، مبينًا أنّ موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقًا من ثوابته الإسلامية وتعبيرًا عن التزامه الشرعي.

إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهية

وأشار إلى أنّ الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية بالتصدي للأفكار المنحرفة، التي تحاول أن تتسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية، وتؤثر على أفكار الشباب فيها، موضحًا أن العراق عانى التطرف والإرهاب لسنوات عدة، وتمكن شعبه من تجاوزها والتصدي لأي محاولات تهدف إلى إذكاء الكراهية والعنف.

ولفت إلى أنّ دور العراق الطبيعي والمحوري في تقريب وجهات النظر بين البلدان الإسلامية بالمنطقة، وقناعته بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة والعديدة، داعيًا إلى ضرورة القيام بدور لمواجهة الظرف الصعب الذي يمر به السودان وإنهاء معاناة شعبه.