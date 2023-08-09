تايلاند تشيد بجهود منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعايش السلمي

وصل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى بانكوك عاصمة تايلاند، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى 11 أغسطس 2023، وذلك وفق بيان للمنظمة، أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

حماية حقوق المسلمين في تايلاند

في بداية الزيارة، عقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في تايلاند، دون برامودويناي، وأعرب «طه» عن تقديره لحكومة مملكة تايلاند، العضو المراقب في منظمة التعاون الإسلامي، على دعمها المستمر للمنظمة، ولحماية حقوق المسلمين في الدولة الآسيوية، وكذلك لتعاونها المثمر مع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، لاسيما في قارة أفريقيا.

كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن رغبة المنظمة في تطوير التعاون مع مملكة تايلاند في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك نقل المعرفة، والزراعة، وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

تعزيز التعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء

من جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية التايلاندي بجهود منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعايش السلمي، واستعرض في هذا الإطار جهود حكومة بلاده لدعم حقوق المسلمين في تايلاند، كما أشار إلى مساهمة بلاده، كدولة نشطة وتتمتع بصفة عضو مراقب بالمنظمة، في تعزيز التعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي وحكومه تايلاند، في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي بشكل أفضل للتحديات المشتركة، وبناء شراكات أوسع وأكثر عمقاً.