مصر تعلن المشاركة بمعرض السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي في قطر

أعلنت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها بصدد المشاركة في معرض السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، المقرر انعقاده بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وأضافت الهيئة خلال الخطاب الذي أرسلته إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المعرض يقام تحت شعار «معرض السياحة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي».

قيمة مشاركة الفندق بالجناح المصري بالمعرض 2750 يورو

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قيمة مشاركة الفندق في الجناح المصري المشارك بمعرض السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي، تبلغ نحو 2750 يورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.

وأشار خلال المنشور الذي أرسله إلى كل فنادق الجمهورية، إلى أنه في حال رغبة الفندق المشاركة بالمعرض، فعليه سداد مبلغ الاشتراك فى غضون أسبوع، وذلك حتى يتسنى لغرفة المنشآت الفندقية، الرد على هيئة تنشيط السياحة، بأعداد المشاركين، علما بأن الحجز بأولوية السداد.

السياحة تشارك فى 45 معرضا سياحيا خلال 2023- 2024

وأعلنت هيئة التنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنها ستشارك خلال الموسم السياحي 2023-2024 في نحو 45 معرضا سياحي دولي وإقليمي.