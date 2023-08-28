محكمة أمريكية تعلن موعد محاكمة ترامب بتهم منها محاولة تزوير الانتخابات

حددت محكمة أمريكية يوم 6 سبتمبر المقبل، لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة محاولة تزوير الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا الأمريكية، نهاية عام 2019، بحسب خبر عاجل نقلته فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين.

تهم وخسارة مستمرة لترامب

وخسر الرئيس ترامب، الانتخابات أمام جو بايدن، الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2020، وسيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، فيما يواجه ترامب، تهما عدة، منها الاحتفاظ بأوراق هامة في منزله بدلا من البيت الأبيض، وكذلك تزوير الانتخابات والحض على العنف، من خلال دعوة أتباعه إلى اقتحام الكونجرس عقب خسارته الانتخابات الرئاسية الماضية.