جمهوريون يؤيدون بدء إجراءات عزل بايدن.. وقاضية تحدد موعد محاكمة ترامب

قالت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إن بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن في سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتساءل عضو مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية كارولينا الجنوبية، الجمهوري رالف نورمان: «إذا لم يكن الأمر كذلك الآن، فمتى؟ لدينا ما يكفي من الأدلة التي تم جمعها لعزل بايدن».

بيكون: نحتاج إلى دليل واضح على جريمة خطيرة

وفي وقت سابق، قالت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور جرين، إن تحقيقًا لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يبدأ في سبتمبر المقبل، فيما أشار عضو مجلس النواب من ولاية نبراسكا، الجمهوري دون بيكون في مقابلة صحفية، إلى أن من أجل إجراء تحقيق في قضية المساءلة، «نحتاج إلى دليل واضح على جريمة خطيرة أو مخالفات، وليس مجرد افتراض».

وفي سياق متصل، تحدد قاضية فدرالية، تانيا تشاتكن في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن، اليوم الاثنين، موعدا لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب «77 عاما»، في الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي «05:00 مساء بتوقيت القاهرة».

محامو ترامب يطالبون بدء المحاكمة في أبريل 2026

وفي وقت سابق، طلب المدعي الخاص جاك سميث، تحديد موعد بدء محاكمة ترامب بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في 2 يناير من العام المقبل 2024، بينما طلب محامو الرئيس السابق بدء المحاكمة في أبريل 2026، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.