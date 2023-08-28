حملة ترامب تكشف تفاصيل جمع 7.1 ملايين دولار بعد نشر صورته الجنائية (فيديو)

كشفت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية، عن مزيد من التفاصيل بشأن جمع 7.1 ملايين دولار، منذ نشر الصورة الجنائية للرئيس الجمهوري السابق، بعد توقيفه لفترة وجيزة في ولاية جورجيا، قبل إطلاق سراحه لاحقاً بكفالة، بتهمة التآمر للتلاعب بنتيجة انتخابات عام 2020، في الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

حملة ترامب تعتمد على صورة الرئيس السابق في الدعاية

وسارعت حملة ترامب لتبني الصورة التي بدا فيها دونالد ترامب متجهما، وهي أول صورة لرئيس أمريكي سابق قيد التوقيف، وجعلها رمزا لحملته الانتخابية في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

من جهته أكد المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونج أنه جرى جمع «ما يقرب من 20 مليون دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية بالتزامن مع توجيه لائحة اتهام في واشنطن وصورة أتلانتا الجنائية».

غياب شعار الشرطة الأمريكية عن صورة ترامب الجنائية

ولوحظ أن شعار الشرطة الأمريكية الذي ظهر في الصورة التي نشرتها السلطات غاب عن تلك المطبوعة على الملصقات والسلع.

وفي غضون ساعات من توقيف الرئيس الأمريكي السابق، قام فريق دونالد ترامب بطبع الصورة الجنائية التي تعد الآن الصورة الأشهر في التاريخ الأمريكي على قمصان وفناجين وعلب مرطبات وسلع أخرى.