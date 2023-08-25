ترامب يغرد على تويتر لأول مرة منذ عامين: «لا تستسلم أبدا»

غرد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لأول مرة منذ عام 2021، على تطبيق «إكس» المعروف سابقا بتويتر، حيث نشر صورة من حجزه في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا بتهمة التدخل في الانتخابات 2020

وعاد الرئيس السابق إلى موقع التواصل الاجتماعي، المعروف الآن باسم X، بمنشور مرتبط بموقعه على الإنترنت ويتضمن عبارة «التدخل في الانتخابات! لا تستسلم أبدا!» بعد استسلامه في سجن مقاطعة فولتون بتهم الابتزاز والتآمر بشأن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا.

منصة «تروث سوشيال» كانت المصدر الرئيسي لاتصالات ترامب

وكان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه سيلتزم بمنصته الجديدة «تروث سوشيال»، حيث وقع على اتفاقية حصرية مدتها 18 شهرًا للنشر على المنصة عند إطلاقها، والتي انتهت صلاحيتها في أواخر يونيو.

ويذكر أن منصة «تروث سوشيال» كانت المصدر الرئيسي لاتصالات ترامب المباشرة مع متابعيه منذ أن بدأ النشر على التطبيق بانتظام، واستخدمها الرئيس السابق للترويج لحلفائه وانتقاد خصومه والدفاع عن سمعته وسط تدقيق قانوني من محققين في الولاية والكونغرس والمحققين الفيدراليين.

كان لدى ترامب 6.4 مليون متابع على منصة «تروث سوشيال»، حتى يوم الخميس. ولا يزال لديه أكثر من 88 مليون متابع على تويتر على الرغم من حظره من المنصة بعد هجوم 6 يناير 2021 على الكونجرس من أنصاره، وسط خطر المزيد من التحريض على العنف.

عودة ترامب الي تطبيق «إكس»

وأعاد إيلون ماسك حساب الرئيس السابق، دونالد ترامب بعد إجراء استطلاع للرأي حصل على أكثر من 15 مليون صوت وفاز بفارق ضئيل بنسبة 52٪ تقريبًا، ورغم استعادة الحساب، لم يغرد ترامب حتى أمس الخميس.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، استخدم سابقًا تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لتقديم ادعاءات كاذبة بأن هزيمته في انتخابات 2020 كانت بسبب تزوير الناخبين على نطاق واسع ولمشاركة نظريات مؤامرة أخرى.