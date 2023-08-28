«مصر للطيران» تعيد تشغيل خط القاهرة طوكيو سبتمبر المقبل

قالت وزارة الطيران المدني، إن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني استقبل اليوم، أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران.

مشروعات التطوير في المطارات المصرية

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمشروعات التطوير في المطارات المصرية، التي جاء من بينها متابعة آخر مستجدات مشروع مبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» والذي يأتي فى ضوء خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر واليابان

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن الجانبين المصري والياباني بحثا آليات تعزيز التعاون الفعال في العديد من المشروعات التي من المخطط أن تنفذها وزارة الطيران المدني خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مناقشة سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، إذ من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بإعادة تشغيل خطها المباشر من مدينة القاهرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك اعتبارًا من سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيًا.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال اللقاء، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة على مر العصور؛ إذ أن البلدين تربطهما شراكات مهمة تعود لصالح الجانبين، مشيدًا بالجهود المشتركة والتعاون الفعال في مختلف أنشطة الطيران المدني، معربًا عن تقديره وثقته التامة بالاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تطوير المطارات بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، معربًا عن سعادته بقرب الانتهاء من مشروع مبنى الركاب الصديق للبيئة بمطار برج العرب الذي يحظى باهتمام ودعم كبير من الجانبين، لافتًا إلى أن اليابان تحرص على توسيع نطاق مجالات التعاون المختلفة والشراكات الاقتصادية المهمة بشكل كبير في ضوء مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.