مصر للطيران تعلن ضوابط حجز تذاكر موسم العمرة 2023-2024

أعلنت شركة مصر للطيران عن طريق إدارة الحج والعمرة بالشركة، الضوابط والقواعد المنظمة لحجز وإصدار تذاكر مجموعات العمرة لموسم 1445هجريا، 2023-2024 ميلاديا.

ولفتت الشركة إلى أن إدارة الحج والعمرة ستبدأ في تلقي طلبات شركات السياحة لحجز المجموعات وذلك عبر الرابط الإليكتروني: https://www.egyptair.com/ar/Book/Pages/Group-Reservation.aspx

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أن شركات السياحة وخلال حجز المجموعات عليها أن تلتزم بإدراج 50% من أسماء المعتمرين المسافرين قبل ميعاد الرحلة بـ 30 يوم وإلا سيتم الاحتفاظ بعدد المقاعد طبقاً للنسبة المشار إليها وإلغاء باقي المقاعد تلقائياً دون الرجوع لشركة السياحة.

تغيير أسماء المعتمرين في حدود 10%

ولفتت الشركة إلى أنه غير مسموح لشركات السياحة بتغيير أسماء المعتمرين المسافرين إلا في حدود 10% سواء قبل الإصدار أو بعده، كما أنه غير مسموح بحجز مجموعات من شركات السياحة في صورة أفراد إلا عن طريق إدارة الحج والعمرة بمصر للطيران.

تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أنه سيتم تحصيل مقدمات الحجز على الأماكن المؤكدة فقط، وأنه غير مسموح بتعديل الحجز (تاريخ سفر أو عودة أو خط السير) لجزء من المجموعة إلا بعد إصدار التذاكر.

قواعد مقدمات الحجز وإصدار التذاكر

وأوضحت الشركة أنه بالنسبة لقواعد مقدمات الحجز وإصدار التذاكر، فسيتم سداد مقدم الحجز خلال 48 ساعة من تاريخ تأكيد الحجز نقداً أو بشيك مصرفي (مقبول الدفع) تجنباً لإلغائه تلقائياً، كما يتم تحصيل مقدمات الحجز غير قابلة للرد للمقاعد المؤكدة من خلال إدارة الحج والعمرة ومكاتب مصر للطيران مقابل إصدار EMD كمستند تحصيل وليس إيصالات قبض بمبلغ 1000 جنيه عن كل مقعد، وفيما يخص فترات إجازة منتصف العام الدراسي واعتباراً من العشرة أيام الأخيرة من شهر شعبان وحتى نهاية رمضان يكون مبلغ 3000 جنيه عن كل مقعد.