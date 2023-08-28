تحطم مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مقاتلة من نوع «تورنيدو»، أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية في المملكة، ونجاة طاقمها.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، أن المقاتلة سقطت الساعة 3:44 من مساء الاثنين، خلال مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

الطاقم يستخدم مقاعد النجاة

وأكد العميد المالكى نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام مقاعد النجاة، مشيراً إلى أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض، نتيجة سقوط الطائرة.

ولفت إلى أن لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.