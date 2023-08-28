الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة بالقرب من «موسكو»

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية، طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي بالقرب من «موسكو»، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لما أعلنه عمدة العاصمة سيرجي سوبيانين عبر «تليجرام».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في السماء فوق منطقة «بريانسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى إفشال محاولة جديدة من قبل أوكرانيا لشن هجمات وصفتها بـ«الإرهابية» على الأراضي الروسية باستخدام مسيرات، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، كشفت «موسكو»، عن خسائر القوات الأوكرانية، خلال أسبوع، وقالت إن الحصيلة بلغت 4 آلاف و855 عسكريا، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

مقتل ألف و490 جنديا أوكرانيا على «محور دونيتسك»

وقالت الدفاع الروسية، إن من بين القتلى 4 آلاف و855 عسكريا، ألف و490 جنديا أوكرانيا على «محور دونيتسك» فقط، فيما دمر الجيش الروسي منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي 2022، 466 طائرة أوكرانية، و247 مروحية، و6152 طائرة مسيّرة، و433 منظومة دفاع جوي، و11527 دبابة ومدرعة.

وفي «كييف»، أشار وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إلى أن طائرات «إف 16»، التي وعد بها الغرب، لتسليمها لبلاده يمكن أن يستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل، مضيفا لصحيفة «بيلد» الألمانية، أن من الضروري إعداد البنية التحتية للمقاتلات في أوكرانيا.

ورجح ريزنيكوف، استغراق الأمر 6 أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا، وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن استخدام طائرات «إف 16» المقاتلة سيشكل نقطة تحول رئيسية في الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.