7 معلومات عن المرأة الوحيدة على متن طائرة قائد فاجنر.. تغريدة تشغل العالم

شغلت كريستينا راسبوبوفا، مضيفة الطيران الوحيدة على متن الطائرة الخاصة برجل الأعمال الروسي، يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية، الحديث حول العالم، بعد آخر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً، قبل لحظات من تحطم الطائرة، وعلى متنها 10 أشخاص، لقوا مصرعهم جميعاً.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن المضيفة أبلغت عائلتها بأن الطائرة التي ستصعد عليها تأخرت بسبب فحص فني وإصلاحات لم يكشف عنها.

عُمر المضيفة الوحيدة على طائرة قائد فاجنر

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن كريستينا تبلغ من العمر 39 عامًا، وتعمل مضيفة طيران لدى شركة « MNT-Aero LLC» المتخصصة في نقل رجال الأعمال جواً.

الانضمام لجامعة موسكو للاقتصاد والقانون

وحصلت كريستينا على تعليمها في إحدى المدارس الخاصة، ثم انضمت إلى جامعة موسكو للاقتصاد والقانون لاحقًا، ووفقا للمعلومات من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن كريستينا مطلقة لأنها تزوجت وفشلت في استكمال الزيجة، وكان يطلق عليها بـ«يادريفسكايا» بين المقربين منها.

سقوط مفاجئ للطائرة

وكشفت وسائل الإعلام الروسية عن تحطم طائرة قائد فاجنر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، وعلى متنها 10 أشخاص، منهم قائد المجموعة العسكرية.

وكانت الطائرة في رحلة من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج، ولكنها تحطمت بعد نحو 10 دقائق من إقلاعها، في منطقة «تفير»، شمال موسكو.

وبعد إجراء التحليل النووي لضحايا الطائرة، كشفت لجنة التحقيق عن أن الحامض النووي لضحايا الحادث، تثبت أن قائد فاجنر كان من ضمنهم، وكان أخر ظهور له في قارة أفريقيا، يدعو مقاتلين أجانب للانضمام إلى حركته، للاستمرار في القتال الفترة المقبلة.