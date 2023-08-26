بوتين يأمر مقاتلي فاجنر بتوقيع قسم الولاء لروسيا بعد تحطم طائرة بريجوجين

أمر الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مقاتلي مجموعة فاجنر، بالتوقيع على «قسم الولاء» للدولة الروسية، بعد تحطم طائرة يفجيني بريجوجين، قائد المجموعة العسكرية الخاصة، مما أسفر عن مصرعه و9 أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

تحطم طائرة بريجوجين

ووقع بوتين المرسوم الذي أدخل التغيير بأثر فوري يوم الجمعة، بعد أن قال الكرملين إن الاقتراحات الغربية بأن تحطم طائرة بريجوجين يأتي بناء على أوامره كانت «كذبة مطلقة»، ورفض الكرملين تأكيد وفاته بشكل قاطع، مشيرًا إلى الحاجة إلى انتظار نتائج الاختبار.

وقالت هيئة الطيران الروسية إن بريجوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت مساء الأربعاء الماضي، وكان برفقته 9 أشخاص، بينما كانت في رحلة بين موسكو وسان بطرسبرج، وأسفر الحادث عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

ومن جانبه، أرسل الرئيس فلاديمير بوتين، تعازيه إلى أسر ضحايا طائرة بريجوجين، وأشاد بقائد فاجنر السابق، قائلاً «ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة لكنه حقّق النتائج المرجوة».

إدخال قسم إلزامي لموظفي فاجنر عقب تحطم طائرة بريجوجين

وكان إدخال بوتين لقسم إلزامي لموظفي فاجنر والمقاولين العسكريين الخاصين الآخرين خطوة واضحة لإخضاع مثل هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من قبل الدولة.

ووصفت في المرسوم بأنها خطوة لتشكيل الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن صياغة القسم سطرًا يعد فيه أولئك الذين يأخذونه باتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة.

واقترح السياسيون والمعلقون الغربيون، دون تقديم أدلة، أن بوتين أمر بقتل بريجوجين لمعاقبته على شن تمرد 23-24 يونيو ضد قيادة الجيش والذي يمثل أيضًا أكبر تحد لحكم بوتين منذ توليه السلطة في عام 1999.

المتحدث باسم الكرملين: اتهامات كاذبة

ومن جانبه، رد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على هذه الادعاءات والاتهامات بأنها كاذبة.

وقال بيسكوف للصحفيين «بالطبع في الغرب كل هذه التكهنات مقدمة من زاوية معروفة، وكل هذا كذبة مطلقة، وهناك تغطية لهذه القضية، ومن الضروري أن تستند إلى الحقائق».