تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية.. عادة خاطئة يفعلها البعض في نظامهم الغذائي

من العادات الخاطئة التي يفعلها البعض في نظامهم الغذائي اليومي هو الحصول على نسبة عالية من السكر المضاف أو الملح؛ إذ أنها تتسبب في إحداث مشاكل صحية كبيرة في الجسم تصل إلى الإصابة بالسكتات الدماغية المميتة.

عادة خاطئة يفعلها البعض في نظامهم الغذائي

وحذر الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، من الحصول على نسبة عالية من السكر المضاف او الملح في النظام الغذائي اليومي، موضحًا أن النسبة العالية منهما تتسبب في ارتفاع معدل ضغط الدم، ومن ثم زيادة فرص انفجار أحد شرايين المخ، وبالتالي الإصابة بـ السكتة الدماغية، موضحًا ان السكر المضاف أو السكر الحر هو السكر الذي يتم إضافته إلى الأطعمة والمشروبات، وأيضًا الموجود في الأطعمة المصنعة.. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــــا.