منها السكتة الدماغية.. 5 أمراض احذرها عند ظهور جفاف بالفم

جفاف الفم يعتبر أحد المشكلات الصحية التي تحدث نتيجة عدم إفراز الغدد اللعابية الموجودة في الفم لعابًا كافيًا للحفاظ على رطوبة الفم، وفي الوقت الذي يصاب البعض بجفاف الفم نتيجة قيامهم بأفعال معينة مثل التدخين أو تناول أدوية معينة، فإن البعض الآخر تكون معاناتهم من جفاف الفم نتيجة إصابتهم ببعض الأمراض الصحية.

أمراض صحية يشير إليها جفاف الفم

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن جفاف الفم ليس عرضًا مشخصًا لمرض واحد بل عدة أمراض؛ منها السكري، والسكتة الدماغية، والاكتئاب، وفيروس نقص المناعة البشري «الإيدز»، ومشكلات الأعصاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا.