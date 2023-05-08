مستشفى كفر الدوار العام يفوز بالجائزة الذهبية لمنظمة السكتة الدماغية العالمية

حصدت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة الجائزة الذهبية في التصنيف الربع سنوي لعام 2023، التي تنظمها المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية ESO والمنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO، وذلك في سابقة هي الأولى بمستشفيات البحيرة.

مستشفى كفر الدوار يفوز بجائزة ذهبية

يأتي ذلك في إطار إعلان سجل جودة رعاية السكتة الدماغية العالمي RES-Q، وذلك بالتنافس مع كبرى المستشفيات الجامعية والدولية، عن تطبيق المعايير الدولية في جودة التعامل مع حالات السكتات الدماغية، ويتضمن ذلك جودة التعامل مع حالات الجلطات الدماغية التي يتم حقنها بمذيب الجلطات.

افتتاح أول وحدة لإذابة الجلطات

يذكر أن مستشفى كفر الدوار العام شهد افتتاح أول وحدة لإذابة الجلطات بالبحيرة في 17 مايو 2022، حيث حرص الدكتور عمرو دويدار، مدير عام المستشفى، إلى تحويل حلم وحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام لتكون من أفضل الوحدات على مستوى الجمهورية.

كما نجحت وحدة إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام، في تحقيق نسب نجاح عالية تضاهي النسب الدولية، حيث بلغت نسبة نجاح الحالات 73.3% بعد الحقن بمذيب الجلطات tPA.

وينافس مستشفى كفر الدوار العام بعد حصولها على الجائزة الذهبية، المستشفيات الجامعية والدولية في التعامل مع حالات السكتات الدماغية، ويتضمن قسم النفسية والعصبية برئاسة الدكتور محمد فوزي، عناية المخ والأعصاب بسعة 5 أسرة ووحدة إذابة الجلطات الدماغية بسعة 4 أسرة وقسم النفسية والعصبية بسعة 8 أسرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، وبتوجيهات وإشراف مدير عام مستشفى كفر الدوار العام الدكتور عمرو دويدار.