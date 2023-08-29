سر احتضان مدرب ليفربول لـ«مو صلاح» بعد مباراة نيوكاسل.. خبير لغة جسد يوضح

ظهر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وهو يعانق نجم منتخبنا الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد تحقيق الفوز على نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يكن الحضن مجرد تعبير عن الفرحة بالفوز، وإنما جاء حاملًا لرسائل خاصة ومقصودة.

سر عناق يورجن كلوب لمحمد صلاح

وشرح محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، خلال حديثه لـ«الوطن» سر عناق يورجن كلوب لمحمد صلاح، موضحًا أن لغة جسد لمدرب ليفربول، تدل على رغبته في إيصال رسائل محددة ومقصودة للمسؤولين في نادي اتحاد جدة السعودي، وسط إصرارهم على ضم اللاعب محمد صلاح، وتتمثل هذه الرسائل في أنه لا مجال للتخلي عن اللاعب مهما كانت المغريات، إلا أنه وعلى الناحية الأخرى ظهرت على وجه محمد صلاح ابتسامة «عادية» قد تخيب آمال يورجن كلوب.. وللمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــا.