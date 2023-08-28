رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جمعية «أصحاب المدارس الخاصة»: نخضع لمتابعة دقيقة من الوزارة بشأن المصروفات

كتب:

محمد أيمن سالم
09:49 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
الدكتور المندوه الحسيني

الدكتور المندوه الحسيني

قال الدكتور المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تخضع لأقوى متابعة للتدقيق في مصروفات الشرائح المختلفة، وما يقال غير ذلك، من اتهامات بزيادة المصروفات ومخالفات قرارات وزارة التعليم، ادعاءات ضد المدارس الخاصة.

المدارس الخاصة

وأضاف المندوه الحسيني، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المدارس الخاصة تتعرض لأزمات مفتعلة كل عام مع قرب دخول العام الدراسي، لافتا إلى أن الكتب التي يشتريها أولياء الأمور لأبنائهم من المدارس الخاصة هي نفس كتب مدارس الوزارة بنفس النسب المحددة.

رقابة أكثر على المدارس الخاصة

وأوضح المندوه الحسيني، أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة أكثر من جهة، وأي قرار برفع أسعار دون قرار من الوزارة يؤدي لتوقيع مخالفة على المدرسة، متابعا: «الشريحة العظمى من المدارس الخاصة تراعي البعد الاقتصادي للدولة والمواطنين ولكن الهجوم بشكل عام صعب تحمله».

اقرأ المزيد:

أصحاب المدارس الخاصة: سنطالب «التعليم» بزيادة مصروفات العام المقبل

أولياء أمور للنواب: أصحاب المدارس الخاصة بيطلبوا مصاريف الترم التاني

أصحاب المدارس الخاصة لـ"أولياء الأمور": تحديد المصروفات مش اختصاصنا

أصحاب المدارس الخاصة: ترويج الأهالي لزيادة المصروفات غير حقيقي 100%

رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: "مش بنكسب مكاسب العقارات"
بقلم محمد أيمن سالم