جمعية «أصحاب المدارس الخاصة»: نخضع لمتابعة دقيقة من الوزارة بشأن المصروفات

قال الدكتور المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تخضع لأقوى متابعة للتدقيق في مصروفات الشرائح المختلفة، وما يقال غير ذلك، من اتهامات بزيادة المصروفات ومخالفات قرارات وزارة التعليم، ادعاءات ضد المدارس الخاصة.

المدارس الخاصة

وأضاف المندوه الحسيني، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المدارس الخاصة تتعرض لأزمات مفتعلة كل عام مع قرب دخول العام الدراسي، لافتا إلى أن الكتب التي يشتريها أولياء الأمور لأبنائهم من المدارس الخاصة هي نفس كتب مدارس الوزارة بنفس النسب المحددة.

رقابة أكثر على المدارس الخاصة

وأوضح المندوه الحسيني، أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة أكثر من جهة، وأي قرار برفع أسعار دون قرار من الوزارة يؤدي لتوقيع مخالفة على المدرسة، متابعا: «الشريحة العظمى من المدارس الخاصة تراعي البعد الاقتصادي للدولة والمواطنين ولكن الهجوم بشكل عام صعب تحمله».