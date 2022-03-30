أصحاب المدارس الخاصة: سنطالب «التعليم» بزيادة مصروفات العام المقبل

أكد بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن هناك مطالبات من المدارس لوزارة التربية والتعليم، بزيادة شرائح نسب المصروفات السنوية، لأنها لم تعد تتناسب مع احتياجات المدارس وحجم إنفاقها السنوي، خاصة المدارس التي تقل قيمة مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه.

وقال رئيس جمعية المدارس الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المدارس تضررت بنسبة كبيرة جراء الأزمات المتلاحقة، سواء من جائحة كورونا، وما تبعها من تداعيات انعكست على ظروف المدارس.

علام: تطالب بزيادة مصروفات المدارس الأقل من 10 آلاف جنيه

وأضاف «علام»، أن جمعية أصحاب المدارس الخاصة ستطالب الوزارة بزيادة نسب المصروفات، لأن القرار المعمول به بشأن المصروفات صدر في عام 2014، أي من حوالي 8 سنوات، ما أثر على ميزانيات المدارس، وتريد أن تكون الزيادات مشروعة، ويحكمها إطار قانوني، وهو ما تعمل عليه كل المدارس، لذلك سنطالب بإعادة النظر في شرائح زيادة المصروفات مجددًا.