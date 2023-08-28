يسرا توجه الشكر لكل من تقدم بواجب العزاء لها ولزوجها في وفاة حماتها

حرصت الفنانة يسرا، على توجيه الشكر لكل من تقدم لها بواجب العزاء، في رحيل حماتها السيدة زينب لطفي، والدة زوجها خالد صالح سليم، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

يسرا تشكر كل من توجه لها بواجب العزاء في والدة زوجها

وكتبت الفنانة يسرا، قائلة «شكر واجب بالنيابة عن زوجي خالد صالح سليم وعني وعن كافة أفراد الأسرة.. نشكر كل من تقدم لنا بواجب العزاء في المغفور لها السيدة زينب لطفي، حرم المرحوم الكابتن صالح سليمن سواء تلغرافيا أو بالحضور للجنازة أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خارج و داخل البلاد».

وتابعت الفنانة يسرا قائلة «عظيم الشكر والتقدير للجميع في أداء واجب العزاء شكر الله سعيكم جميعا و تقبل الله دعائكم ولا أراكم الله مكروه».