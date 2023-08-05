نجوم الفن يواسون يسرا في وفاة حماتها

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنانة يسرا في وفاة حماتها والتي رحلت عن عالمنا صباح أمس الجمعة، ونعتها الفنانة من خلال منشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

نجوم الفن يواسون يسرا

وانهالت على يسرا منشورات المواساة من أصدقائها من الوسط الفني وجاءت التعليقات كالتالي:

قالت منى عبدالغني: «البقاء لله ياروحي وربنا يصبركم على فراقها، ونعتها حنان ترك قائلة: البقاء لله ربنا يغفر لها ويسكنها الفردوس الاعلي ويصبر قلبكم حبيبتي يارب، وعلقت مي سليم: البقاء لله».

وقالت إسعاد يونس: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وقالت شيماء سيف: «البقاء والدوام لله يا حبيبتي ربنا يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته»، بينما قالت هند صبري: «البقاء والدوام لله حبيبتي في الجنة ونعيمها».

يسرا تعلن وفاة حماتها

وأعلنت يسرا صباح أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام وفاة حماتها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، العزاء يقتصر على الجنازة فقط».