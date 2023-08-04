يسرا تعلن وفاة زوجة صالح سليم

توفيت زينب لطفي، زوجة المايسترو صالح سليم، ووالدة الفنان الراحل هشام سليم، اليوم، وذلك حسب ما أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

موعد ومكان جنازة زوجة صالح سليم

وأكدت يسرا، زوجة خالد صالح سليم، أن العزاء سيقتصر فقط على الجنازة، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بموعد ومكان الجنازة المقرر.

وفاة والدة هشام سليم

وكتبت يسرا، عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، العزاء يقتصر على الجنازة فقط».