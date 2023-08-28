«شارموفرز» تختتم فعاليات مهرجان العلمين بحفل غنائي 2 سبتمبر

يختتم مهرجان العلمين فعالياته الفنية بحفل غنائي كبير يحييه فريق شارموفرز، بمدينة العلمين الجديدة، وأعلنت الفريق التفاصيل كافة من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للمهرجان.

«شارموفرز» تختتم مهرجان العلمين

وطُرح البوستر الرسمي للحفل الغنائي لفرقة شارموفرز، والتي سيختتم من خلاله مهرجان العلمين فعالياته، يوم السبت 2 سبتمبر، وعلق الفريق على البوستر: «هنستناكوا يوم 2 سبتمبر في حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة مع شارموفرز احجزوا تذاكركم دلوقتي من خلال تذكرتي».

يذكر أن مهرجان العلمين يشهد هذا الأسبوع الختامي له عدد من الحفلات الغنائية المميزة الأولى ستنطلق يوم الخميس، 31 أغسطس، ويحييها كل من عمر كمال وأبو ودابل زوكش وفرقة الصواريخ، ويوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر يحييها مطرب الراب الشهير ويجز.