الجمهور يتفاعل مع «شارموفرز» بحفلها في مهرجان العلمين الجديدة

يقام حاليا حفل فرقة شارموفرز، بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

تفاعل الجمهور مع شارموفرز

تفاعل الجمهور مع شارموفرز، إذ أدوا حركات استعراضية فضلا عن الغناء مع الفرقة.

وأحيت فرقة «طبلة الست» على مسرح الشارع منذ قليل، حفلا ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، المقام بمدينة العلمين الجديدة، ورقص عدد كبير من الجمهور على نغمات الأغاني التي تغنيها الفرقة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجهور.

فصول جيتار تنمية المواهب

كما أحيا فصول جيتار تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا المصرية، حفلا بمسرح الشارع، ضمن فعاليات المهرجان.

ويشعل الراب العالمي روس، أجواء العلمين على مسرح أرينا حاليا، بحضور عدد كبير من الجمهور.