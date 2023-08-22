مؤسس «شارموفرز» يكشف عن كواليس حفل الفريق بمهرجان العلمين

كشف الفنان أحمد بهاء، عضو فريق شارموفرز الغنائي، أحد مؤسسي الفريق، عن كواليس حفل الفريق بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مؤكدا أن الألبوم الأخير للفريق أحد أسباب نجاح الحفل والإقبال الكبير عليه، خصوصا وأن الفريق لم يصدر ألبومات منذ فترة بعيدة.

وشرح بهاء، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الفريق كان يعتمد منذ وقت كبير على الأغاني السنجل فقط، ولكن هذا الألبوم أعاد جذب الجمهور مرة أخرى للفن الذي يقدمه الفريق، مؤكدا على سعادة الفريق بتقديم حفل في مدينة العلمين الجديدة، خصوصا وأن الفريق لم يقدم أي حفل بمنطقة الساحل الشمالي، وهناك تحمس كبير من أعضاء الفريق للحفل.

مسرح مغلق بشكل مختلف

وأشار بهاء، إلى أن المسرح المقرر أن يقدم الفريق الحفل عليه هو مسرح مغلق بكراسي ومسرح مختلف وبشكل مختلف، وسيتم تقديم الأغاني بتوزيع مختلف وبشكل مختلف، خصوصا وأن المسرح مغلق وهو ما يعطي ميزة للحفل ويعطي خيارات كثيرة للحفل وطريقة تقديمه.

واستكمل بهاء، بأن تقديم الحفل للجمهور المصري مختلف عن تقديم الحفلات خارج مصر، فالجمهور المصري هو البيت بالنسبة للفريق وأول مؤشر لنجاح أي أغنية وأي ألبوم، مشيرا إلى أن الجمهور هو وقود الفريق وهو ما يعطي الفريق حافز للاستمرار.