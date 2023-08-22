جدول حفلات مهرجان العلمين.. سهرة شعبية و«شارموفرز» و«كايروكي»

تستمر حفلات مهرجان العلمين حتى نهاية الأسبوع المقبل، قبل أن تُختتم فعاليات الدورة الأولى في 26 أغسطس الجاري، بعد مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية والأحداث الترفيهية والرياضية التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان الذي استمر على مدار 45 يوما في مدينة العلمين الساحرة.

جدول حفلات مهرجان العلمين

وتقام حفلات مهرجان العلمين في أسبوعها الأخير على مدار 3 أيام، من الخميس 24 أغسطس حتى السبت 26 من الشهر نفسه، وتبدأ بسهرة شعبية مع نجوم الغناء الشعبي وتتضمن محمود الليثي، محمد عدوية، إضافة إلى مسلم، وتبدأ الحفل من الساعة السادسة مساء وتستمر حتى منتصف الليل، وفقا الموقع الرسمي للحجز.

ويتضمن حفلات مهرجان العلمين يوم الجمعة 25 أغسطس، حفلا لفريق «شارموفرز»، والتي تم بيع تذاكرها بالكامل، ويشهد اليوم نفسه حفلا للمغني الراب الأمريكي روس، أما يوم السبت 26 أغسطس فتُختتم فعاليات المهرجان بحفل لفريق «كايروكي».

نجوم الغناء يحيون حفلات مهرجان العلمين

وشهد مهرجان العلمين الجديدة إقامة مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية الناجحة لأبرز نجوم مصر والعالم العربي من بينهم محمد منير، وأنغام، ومدحت صالح، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وراغب علامة، وإليسا، وحكيم، وكارول سماحة، وأحمد سعد، وبهاء سلطان، وتامر عاشور، وحميد الشاعري، ومحمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، وفريق مسار إجباري، ورضا البحراوي، ومسلم.