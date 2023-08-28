رئيس التنمية الصناعية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأسوان

تفقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في ختام زيارته إلى محافظة أسوان، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تمهيدا لقيام الهيئة بتقديم خدماتها الصناعية لمستثمري المنطقة من خلال المركز.

واستمع رئيس الهيئة، خلال جولته، إلى شرح تفصيلي عن إمكانات ومقومات المركز والخدمات التي يقدمها للمتعاملين، حيث تهدف مراكز التطوير التكنولوجي- التي أنشأتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إلى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نحو متكامل وبصورة مميكنة وسريعة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجيـة لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة أداء القطاعات في مجال خدمة المواطنين.

وصرح عبد الكريم، أنه جارِ إعداد الكوادر المناسبة وتجهيز الإجراءات اللازمة، لتقوم الهيئة بتقديم خدماتها للمستثمرين من أبناء أسوان، وكذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة بمجمع نصر النوبة، من خلال المركز، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المتواصل بين الهيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

موضحا أن ذلك يأتي تماشيا مع جهود الهيئة، نحو التحول الرقمي والتوسع في اللامركزية في تقديم الخدمات للتيسير على المستثمرين، خاصة في المناطق البعيدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها من أصحاب المشروعات دون عناء وذلك عبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتقديم الخدمات بصورة مميكنة وبأسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة، والتيسير أيضا على الموظف القائم على الخدمة في أداء عمله، من خلال استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية التي يوفرها المركز.

شهد الجولة، اللواء محمد سليم، رئيس مركزية فروع الأقاليم بالهيئة، وممثلين عن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمسئولين عن المركز.