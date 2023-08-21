رئيس «التنمية الصناعية» يوضح كيفية المنافسة في السوق العالمية بمنتجات مصرية

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الاتفاق على التحديات التي تواجه الصناعة وتشخيصها؛ نصف العلاج، و«الآن يأتي دور وضع روشتة العلاج»، والعلاج يكون من خلال وضع الحلول مع الجهات التنموية الدولية.

تأهيل الكوادر لجذب صناعات واستثمارات

وأضاف محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الاثنين، أنهم يعملون على التأهيل للتصدير وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر لجذب صناعات واستثمارات، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة.

السيسي أكد على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع: «علشان نقدر نصنع ونصدر وننافس في السوق العالمي الهيكل الأساسي للصناعة لازم يضم صناعة كبيرة ومتوسطة وصغيرة بأعداد كبير»، مشيرا إلى أن تأهيل وتدريب وإحلال الواردات والفرص الاستثمارية وتمويل المشروعات يأتي هنا بدعم من الرئيس السيسي في اجتماعه الأخير الذي ركز فيه على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.