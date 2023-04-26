العميد خالد عكاشة: مؤشرات تتجه لتمديد مهلة وقف إطلاق النار بالسودان

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المؤشرات تذهب لتمديد وقف إطلاق النار بين كل الأطراف في السودان، لافتا أن مصر تحظى بحجم من الثقة بالغ الاتساع مع كل الأطراف في الداخل السوداني.

مصر تحظى بمصداقية في السودان

وأضاف «عكاشة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن العمل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية اليوم تحصد ثماره بهذه المساحة من الثقة، وهذه القدرة من المصداقية في الموقف المصري، مقدر داخل السودان، وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن هذا الأمر جرت متابعته في حجم الاتصالات المكثفة من اليوم الأول، والتي بدأت من الأمين العام للأمم المتحدة، والذي تواصل مع الرئيس السيسي في بحث لملابسات هذه الأزمة، وإمكانات تقديم يد المساعدة للأشقاء في الداخل السوداني، فضلا عن البحث عن آفاق الحل إيجابية من أجل الوصول لحالة استقرار مستدام، وهذا ما تعمل عليه مصر، وتستثمر علاقتها المتميزة مع كل الأطراف في الداخل السوداني.

أعباء إضافية لمصر

وأوضح أن الأزمة في السودان تحمل مصر أعباء إضافية، فالدولة المصرية في محيط غير مستقر، بأن تكون حدود مصر الجنوبية والغربية على هذا القدر من الاضطراب والسيولة الأمنية، وهذا يرتب أعباء مزدوجة على كل الأجهزة والمؤسسات المصرية، بداية من المؤسسة العسكرية وامتدادا لكل أجهزة الاستخبارات المصرية، بالتعاون مع كل الوزارات الأخرى المعنية المرتبطة بهذا الملف.

ولفت إلى أنه بقدر ما الأمر معقد لا يقف عند الحد العسكري أو الاستخباراتي والأمني ولكن يمتد إلى تقديم يد مساعدة إنسانية، لأن كل المتواجدين في مناطق الاضطراب مثل السودان وليبيا، تكون أوضاعهم استثنائية وتحتاج لتقديم يد المساعدة بشكل متكامل ومعقد.