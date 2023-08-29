اليوم.. مزاد علني كبير لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط بالجيزة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن جلسة مزاد اليوم، لبيع سيارات مختلفة الماركات، وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط، وتبلغ ثمن كراسة الشروط 400 جنيه، وتشمل الشروط والمواصفات وكل المعلومات عن السيارات المدرجة للبيع داخل جلسة المزاد، على أن تعقد جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

مزاد سيارات جمارك بورسعيد ودمياط

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في بيان لها، أن سيارات جمارك بورسعيد ودمياط، التي سيتم عقد الجلسة عليها تشمل حوالي 20 نوعا من السيارات الملاكي وسيارات نقل وبيتشي باجي، وفسب وموتوسيكلات وتروسيكلات مؤكدا أن تلك الماركات تشمل:

«بي أم دبليو- دايو- هوندا- مرسيدس- تويوتا- كاديلاك- فيات. هيونداي- شيفروليه- كي- بيجو- إيسوزو- إسكانيا- فورد- أوبل- موزاكي - فولكس- سوزوكي- ستروين – ميتسوبيشي»، وأن جميع السيارات والموتوسيكلات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة والبعض يرخص والبعض لا يرخص.

مزاد بضائع جمارك بورسعيد ودمياط

وذكرت الهيئة أن بضائع جمارك بورسعيد ودمياط تشمل العديد من البضائع التي يتم طرحها في المزاد وهي: «قطع غيار سيارات- علب كرتون فارغة- أخشاب- ملابس- زيوت- أجهزة كمبيوتر ولوازمها- أجهزة ومستلزمات طبية- أقمشة- أدوات مطبخ ومائدة- أحذية- كشافات ولمبات- لدائن- أجهزة رياضية- أجهزة كهربائية- حاويات فارغة- تكييفات- أثاث- دخان خام- حبال وشيم مراكب- مفروشات- سماعات- مستلزمات زينة وديكور- لعب أطفال- سكر نبات- شاشات- رخام- كمامات- ميكروسكوب رقمي- مشروبات كحولية- سلك لحام- سجاير- لسكوتر من لدائن ومعدن- رولات نسيج» وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

جلسة المزاد وشروط سداد مزاد جمارك بورسعيد ودمياط

وتعقد جلسة المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم – بمحافظة الجيزة الساعة 12 ظهرا ويبلغ تأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنيه، ويتم سدد 30 % فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما مؤكدا على أن البيع دون عمولة، وأن المعاينة أساس البيع وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.