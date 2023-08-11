محافظة القاهرة تعلن عن مزاد لبيع محلات وطرح استغلال مواقع انتظار سيارات

أعلنت محافظة القاهرة عن بيع محلات تجارية وطرح حق استغلال لعدد من الأنشطة بالحدائق، ومواقع انتظار المركبات بالشوارع ومحلات خدمات وكافيتريات بأحياء مختلفة.

وتتضمن المحلات التجارية والحائق الكافيتريات كالتالي:

- بيع 10 محلات تجارية بمنطقة المحروسة بالنهضة في حي السلام ثانٍ بمساحات تتراوح بين 20 إلى 25 مترًا بنشاط تجاري، تأمين مؤقت لدخول المزاد 6 آلاف جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا لكل محل على حدة.

- بيع محل بالشركة الكويتية في حي البساتين بمساحة 25 مترًا، وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

- طرح حق إنشاء وتطوير واستغلال لمدة 7 سنوات لحمام سباحة نصف أوليمبي بحديقة الترعة البولاقية بحي الساحل، وتأمين مؤقت لدخول المزاد 65 ألف جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

الحديقة الدولية

- طرح حق إنشاء وتطوير واستغلال لمدة 5 سنوات لملعبي البادل تنس في الحديقة الدولية بحي شرق مدينة نصر.

- طرح حق إنشاء وتطوير واستغلال لمدة 5 سنوات لملعبي بادل تنس بحديقة العاشر من رمضان بحي غرب مدينة نصر، وتأمين دخول المزاد 50 ألف وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا.

الحديقة اليابانية

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات كافيتريات بالحديقة اليابانية بحلوان، وتأمين المزاد 25 ألف جنيه.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات كافيتريات بالدور الأرضي بالمبنى التجاري الملحق بحديقة الترعة البولاقية بحي الساحل، ويكون تأمين المزاد 6 آلاف جنيه.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لمحلين تجاريين بالمبنى التجاري الملحق بحديقة الترعة البولاقية بحي الساحل، وتأمين المزاد 15 ألف جنيه.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات بدالات مائية بالحديقة اليابانية بحلوان وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لموقع فوتو سيشن بالحديقة اليابانية في حلوان، وتأمين المززاد 6 آلاف جنيه.

- طرح حق استغلال لمدة 5 سنوات لـ18 كافتيريا بأنشطة ومساحات مختلفة وتأمين المزاد 7500 جنيه.

- طرح حق استغلال لمدة 3 سنوات لـ48 موقع انتظار مركبات، وعدد 15 موقع انتظار مركبات في الشوارع بمساحات وأحياء مختلفة، ويكون تأمين المزاد 25 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهًا لكل موقع على حدة.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنّ كراسة الشروط متاحة بها كل التفاصيل في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في ديوان عام المحافظة بعابدين، وستعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 23 أغسطس الجاري، في الـ12 ظهرًا بنادي شرطة القاهرة في عابدين.