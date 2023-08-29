اتحاد المهن الطبية يصدر بيانا لتوضيح سبب شرائه شققا جديدة

أصدر اتحاد نقابات المهن الطبية، بيانا حول ما أثير بشأن شرائه شققا جديدة، ذاكرا أن السبب هو أن المبنى الرئيسي خاص باتحاد نقابات المهن الطبية، التي تشمل (الصيادلة- الأسنان- البيطريين) مع بعض المساحات المخصصة لنقابة الأطباء البشريين، موضحا أن مع الزيادات الهائلة في أعداد المنضمين للنقابات سنويا لم يعد من الممكن استيعاب هذه الأعداد وملفاتها داخل نفس المساحات المخصصة للنقابات، ومع التوسع في أعداد المشتركين في مشروع العلاج وكذلك ارتفاع أعداد ملفات المعاشات والإعانات التي فاقت 150 ألف ملف، كان التفكير في عمل أكشاك داخل حديقة الاتحاد للنقابات، وكذلك بناء أكشاك للمعاشات ومشروع العلاج.

وتابع البيان: «إلا أنه قد صدر قرار من حي غرب القاهرة برقم 9833 لسنة 2013 يقضي بإزالة الأعمال المخالفة (مخالفة بناء رقم 48 لسنة 2013) لإزالة هذه الغرف التي لم يصدر بها تراخيص إنشاء، وفي حالة الامتناع سيتولى الحي القيام بنفسه بإزالة هذه الغرف (وقد تم نشر ذلك على الصفحة الرسمية للاتحاد بتاريخ 21 ديسمبر 2020 ) وقرار آخر بإزالة الدور الأخير المخالف بمبنى مشروع العلاج وأعلى البنك والذى يحتوى على أرشيف مشروع العلاج.

واستكمل: «بناء عليه اتخذ مجلس الاتحاد القرارات التالية:

أولا: البدء في اتخاذ إجراءات التصالح مع الحي على الأدوار المخالفة.

ثانيا: فك الأكشاك الموجودة بحديقة الاتحاد ونقل ما فيها لهذه الشقق وذلك طبقا للخطاب الوارد إلى الاتحاد من رئاسة حي غرب القاهرة، بإزالة كافة الغرف الصاج الموجودة بحديقة الاتحاد، حيث إن هذه الغرف مخالفة ولابد من إزالتها لذا قرر المجلس تأجير شقق لفك ونقل كافة الأكشاك بها وقام بتنفيذ هذا القرار كل من نقابتي الأسنان والبيطريين وكذلك أجزاء من أكشاك الاتحاد.

ثالثا: تأجير 4 شقق تستخدم للأغراض التالية: 1- بعض أقسام الاتحاد : التحويلات - المراجعة الفنية - مخازن الاتحاد - جـزء من أرشـيف المعاشات والإعانات ( عدد 2 شقة ) 2 أرشيـف ومخازن نقابتي الأسنان والبيطريين (عدد 2 شقة)

رابعا: لم تقم نقابة صيادلة مصر بإخلاء المخازن الموجودة بالحديقة، طبقا لقرار الحي وكذلك لاعتماد أعمال اللاندسكيب الخاصة بالحديقة لعودتها كما كانت كمكان يليق بالسادة أعضاء الاتحاد، وكذلك لم يتم فك بعض الحجرات الخاصة بمشروع العلاج والمعاشات.

وأشار إلى أنه مع اشتراطات الدفاع المدني لإنشاء خزان مياه مكان الحجرات التي تم تفكيكها وكذلك إخلاء عدد (4) حجرات بمبنى مشروع العلاج بالدور الأرضي لفتحها كصالة موسمية للربط مع المبنى الجديد وكذلك إخلاء حديقة الاتحاد من كافة الغرف الموجودة بها.

وتابع: «بناء عليه قرر مجلس الاتحاد توفير 4 شقق لنقل مخازن نقابة الصيادلة وكذلك أرشيف المعاشات والإعانات ومشروع العلاج، ومع ارتفاع القيمة الايجارية للشقق فى منطقة جاردن سيتى فقد قرر المجلس التوجه نحو شراء أربع شقق لتكون بديلة عن الشقق التى قام بتأجيرها( والتى تكلف الاتحاد ما يزيد عن مليون ومائتى ألف جنيه سنوياً ) وذلك حفاظاً على أموال الاتحاد كما ستظل هذه الشقق المراد شرائها كأصول ثابتة للاتحاد تزيد قيمتها مع مرور الوقت بدلاً من دفع الايجارات المرتفعة والمهدرة دون فائدة على الاتحاد».