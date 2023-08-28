اتحاد نقابات المهن الطبية يعلن عن تقديم إعانة استثنائية لمصروفات المدارس

يقدم اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يخدم أعضاء نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، مجموعة من الإعانات المختلفة لأعضائه، ومن بينها، إعانة استثنائية للمساهمة في مصاريف المدارس والجامعات، ويتيح الاتحاد أمام أعضائه التقدم بطلب تلك الإعانة الاستثنائية، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي 2023- 2024.

قيمة الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس

وقال الدكتور محمد علاء الدين، أمين عام الاتحاد، إن الاتحاد حدد قيمة الإعانة الاستثنائية لمصاريف المدارس، وتبلغ 2000 جنيه سنويا، تُصرف مرة واحدة طبقا للشروط المطلوبة للحصول عليها.

وأكد أن اتحاد المهن الطبية، اشترط بصفة عامة، وشرط أساسي، لابد من توافره للعضو المتقدم للحصول على إعانة من كافة أنواع الإعانات، ماعدا إعانة المجندين، تقديم خطاب معتمد من أحد البنوك (مصر- الأهلي- الإسكندرية) يفيد رقم حساب العضو المتقدم، وفي حالة عدم وجود حساب للعضو بأحد هذه البنوك، يتم فتح حساب للعضو بالتنسيق مع الإدارة المالية بالاتحاد.

وذكر أنه في حالة أن يكون الزوج والزوجة والأولاد أعضاء، سواء في نقـابة واحدة أو نقابات مختلفة لا يتم الاستفادة لأي حالة بعينها إلا مرة واحدة لجميع الأعضاء المكونين للأسرة.

وحول إجراءات صرف إعـانة استثنائية للمساهمة في مصاريف الـمدارس والجـامعات (للطبيبات فقط) أو أرملة الطبيب (أرامل ومطلقات)، أوضح أنها تصرف هذه الإعانة للأرامل والمطلقات، ففي حالة المطلقات يلزم إحضار إقرار بعدم الزواج، وفي حالة عدم العمل يلزم إحضار «برنت» من التأمينات بعدم العمل أو صورة بطاقة رقم قومي مسجل بها الوظيفة (ربة منزل) للأرامل أو المطلقات.

وشدد أمين عام الاتحاد أنه لا تصرف الإعانة الدراسية للأبناء في المدارس الخاصة أو الجامعات الخاصة.