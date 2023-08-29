العمر مجرد رقم.. نجوى غراب بطلة سباحة في عمر الثمانين

أعربت نجوى غراب، بطلة سباحة في عمر الثمانين، عن سعادتها بعدما حققت أكثر من مركز في منافسات بطولة العالم للسباحة، التي أقيمت في اليابان لفرق «ماسترز» مؤخرا.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، إنها تمارس الرياضة والسباحة باستمرار سواء في الصيف أو الشتاء.

وقت الإعداد للبطولة

وواصلت: «الرياضة أسلوب حياة وأشعر بسعادة خيالية، لا تقدر بأي ثمن، وبتدرب منذ سنة كاملة للمشاركة في هذه البطولة».

وأشارت إلى أن لديها أبناء وأحفاد، يحرصون على ممارسة الرياضات المختلفة باستمرار، وبينها بالطبع السباحة.

وواصلت غراب، بأنه تم تكريمها في اليابان، وشاركت في 7 بطولات سباحة، ولكن البطولة الأخيرة هي الأصعب في ظل المنافسات القوية.

ونجحت نجوى غراب، في تحقيق المركز السابع على مستوى العالم، في سباق 50 مترا حرة، في زمن 00.48.99 ثانية، وكذلك المركز التاسع في سباق 200 متر حرة في زمن 5.01.07 دقيقة، بالإضافة إلى سباق 100 متر ظهر، في زمن 2.21.20 دقيقة.

بداية نجوى غراب مع السباحة

تعتبر نجوى غراب سمكة ذهبية، حققت الكثير من الميداليات في البطولات الرسمية للسباحة، حيث بدأت ممارسة اللعبة في الرابعة من عمرها أي، منذ 72 عاما، وشاركت بأول بطولة في الـ14، وكانت بطولة الجمهورية كما شاركت في 6 بطولات عالم، حققت خلالها 7 ميداليات عالمية 2 في كندا، و5 في روسيا بالإضافة إلى 3 ذهبيات أخرى بعيدا عن البطولات العالمية.