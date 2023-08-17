غرق شاب خلال السباحة في شاطئ العريش.. وفرق الإنقاذ تنتشل الجثة

لقي شاب مصرعه غرقا خلال السباحة في شاطئ العريش، إذ فشلت المحاولات الطبية في إنعاشه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام في بيان صحفي إن شاب يبلغ من العمر 20عاما وصل قسم الاستقبال بحالة سيئة نتيجة الغرق، لفظ أنفاسه بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى.

وضع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة

ونقلت سيارات الإسعاف عبدالله حسن جمعة 20عاما، مقيم بمدينة العريش لمستشفى العريش العام جثة هامدة نتيجة غرقه خلال السباحة شاطئ منطقة المساعيد بمدينة العريش، وجرى إيداعه بمستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.