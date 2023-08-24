«الشباب والرياضة» بالجيزة تنظم مهرجان السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة

نفذت مديرية الشباب و الرياضة بالجيزة إدارة برامج التنمية الرياضية مهرجان الجيزة للسباحة «الدمج أسوياء - ذوي احتياجات خاصة»، ضمن الخطة المركزية للمديرية بنادي 6 أكتوبر التابع لإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023.

مشاركة 100 سباح من الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة

شارك في المهرجان عدد 100 سباح من الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الشبابية التابعة لمحافظة الجيزة، يهدف المهرجان إلى اكتشاف المواهب المتميزة وتنمية الثقة والتواصل الاجتماعي بين المشاركين بعضهم البعض وبمختلف فئاتهم.

إتاحة الفرصة أمام جميع الفئات للاستفادة من الخدمات

جدير بالذكر، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ترتكز أحد محاورها على إتاحة الفرصة أمام جميع الفئات، للاستفادة من الخدمات المقدمة بالهيئات الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بينما أشرف كل من إيهاب فاوي وكيل المديرية للرياضة، والدكتور فريد حسانين مدير برامج التنمية الرياضية، وأحمد الطويل مدير إدارة التخطيط والمتابعة، من إدارة التنمية الرياضية محمد سعد، والدكتور سحر عبد العزيز، وسحر حسن، ونادية سلامة، وداليا عبد القادر، والدكتور نجوى إبراهيم، على تنظيم المهرجان.