افتتاح حمام السباحة بمركز شباب ديرمواس بالمنيا

افتتحت الدكتورة سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب في المنيا، حمام السباحة «جاردينيا»، بمركز شباب مدينة ديرمواس، بحضور جماهيري كبير، ضم عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب بديرمواس.

إجراء جلسة المزايدة في شهر مارس

وقال الدكتور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب في المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حمام السباحة بديرمواس، جرى طرحه للاستثمار خلال عام 2022 من خلال مزايدة عامة علنية بنظام حق الانتفاع P O T الاستثمار، وإجراء جلسة المزايدة في شهر مارس من نفس العام، وتم التأجير لمدة 15 عاما، لإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، حمام أطفال طبقا للمواصفات التي حددتها الوزارة.

توافر كافة وسائل الأمن والسلامة

وأضاف الدكتور مندي عكاشة، أن حمام سباحة مركز ديرمواس، يطابق أكواد حمامات السباحة، حيث يتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة والإنقاذ بحمام السباحة وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، التشطيبات والتجهيزات خلال عام، وتم إنشاء حمام السباحة بتكلفة إنشائية حوالي 5 ملايين من الجنيهات، ويضم حمام سباحة نصف أوليمبي، حمام أطفال، مبني إداري.

وحضر حفل الافتتاح، عامر طه رئيس مجلس مركز ومدينة ديرمواس، عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة شباب ديرمواس، ومحمد هاشم مدير المركز.