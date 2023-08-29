القبض على 8 متهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر في حدائق أكتوبر

ألقت مباحث حدائق أكتوبر بالجيزة، القبض على 8 أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي مليون و50 ألف جنيه من تاجر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر بالجيزة يفيد فيه بحضور تاجر 50 سنة إلى ديوان القسم، وتضرره لتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي كرها عنه وذلك عن طريق قيام المتهمين باستدراجه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أخبار وأسعار العملات الأجنبيه وإيهام أحد المتهمين بأنه يعمل بشركة صرافة ويمتلك الدولارات المطلوبة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اتفق مع المجني عليه على أن يتقابلا في حدائق أكتوبر دائرة القسم، وعند وصوله فوجئ المجني عليه بحضور سيارة ميكروباص تتوقف أمامه وترجل منها أشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة وتعدوا عليه بالضرب محدثا إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم فحاول الهرب منهم لشكه أن يكونوا ضباط شرطة، إلا أن المتهمين أمسكوا به وقيدوه بالحبال وادخلوه السيارة واستولوا على مبلغ مليون و50 ألف جنيه وهاتف المحمول الخاص به ثم ألقوه خارج الميكروباص في الصحراء.

مرتكب الواقعة 8 أشخاص جميعهم من بولاق الدكرور

وتبين أن مرتكبي الواقعة 8 أشخاص جميعهم من بولاق الدكرور، جرى ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه والسلاح الأبيض سكين المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.