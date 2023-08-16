إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من سيارة في القاهرة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من سيارة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة عين شمس، للمحاكمة الجنائية.

بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ما تبلغ إلى قسم شرطة عين شمس، من قبل أحد الأشخاص، يفيد بأنَّه بعد سحب مبلغ مالي من أحد البنوك وتركه في السيارة الخاصة به وركنها بدائرة القسم، وبعد عودته إليها فوجئ بكسر زجاج الباب الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ من داخلها.

تورط 3 أشخاص في الجريمة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لاثنين منهم سجلا جنائيا، ومحل إقامتهم في دائرة قسم شرطة الساحل، باستخدام سيارة.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقبض عليهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر الزجاج.

كما اعترف المتهمان أيضًا أنَّ المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة السرقة التي ارتكبوها، واعترفوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

تمّ تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.