القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من شركة بالعمرانية

القت مباحث العمرانية بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، القبض على سائقان وسيدتان قاموا بسرقة مبلغ مالي من شركة خاصة بدائرة القسم، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بسرقة مبلغ مالي من شركة بالعمرانية

البداية عندما تلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش مباحث العمرانية، يفيد فيه حضور صاحب شركة 50 سنة للتجارة والتوريدات، اكتشف سرقة مبلغا ماليا 485 ألف جنيه من داخل شقة شركته بشارع السلام بدائرة القسم.

وبالبحث والتحري وفحص العاملين بالشركة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة كل من ربة منزل 50 سنة، ربة منزل 40 سنة، سائق توكتوك 24 سنة، سائق توكتوك 22 سنة، وبحوزتهم مبلغ 341 ألف جنيه متحصلات السرقة، وتبين أن المتهمة الأولى تربطها صداقة بسكرتيرة الشركة، وقامت بتغفيلها وعمل نسخة من مفتاح الشركة، واستعانت بالمتهمين لسرقة الشركة.

ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة

وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي، وتحرر محضرا بالواقعة وأحاله المقدم هانى عماد رئيس مباحث العمرانية إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.