استمرار حبس موظف بتهمة سرقة مبلغ مالي من محل عمله في المقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، استمرار حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مخزن الشركة محل عمله في القاهرة، وكانت النيابة في مستهل التحقيقات طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

سرقة مبلغ مالي من داخل مخزن الشركة محل عمله

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتمكن ضباط مباحث المقطم من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلي كانت بحوزته.

كما جرى بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه وإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.