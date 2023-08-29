«الدواء» تحذّر من عبوات مغشوشة لمستحضرين طبيين.. أحدهما «قطرة أنف»

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻤﻘﻠﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ Otrivin adults nasal drops solution 0.1%، والتشغيلات الأخرى التي تتفق مع المستحضر.

أوتريڤين 0.1% بخاخ الأنف محدد الجرعة

وأضافت هيئة الدواء، أنّه يمكن التفرقة بين العبوات المقلدة من العبوات المغشوشة، كما يلي.

- العبوات الأصلية خامة الكرتون والملصق المتواجد على العبوة الداخلية جيدة ودرجة فصل الألوان جيدة.

- وفيما يتعلق بالعبوات المقلدة تجد أنّ خامة الكرتون والملصق المتواجد على العبوات الداخلية رديئة ودرجة فصل الألوان سيئة.

- في العبوات الأصلية مدون عبارة هيدروكليد زيلوميتازولين 0.1%.

- في العبوات المقلدة تجد هيدروكليد زيلوميتازولين يوجد خطأ في الكتابة.

يستخدم المستحضر كبخاخ محدد الجرعات، والتشغيلات الأخري منه تستخدم كمضادات للاحتقان، حيث تعمل على تضييق الأوعية الدموية في الممرات الأنفية.

المستحضر Controloc i.v vial

كما حذّرت هيئة الدواء، من وجود عبوات مقلدة من مستحضر Controloc i.v vial، الذي يستخدم لعلاج عسر الهضم ومرض ارتجاع المعدي المرئ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻌﺒﻮة اﻟﻤﻘﻠﺪة، موضحة أنّه يمكن التفريق بين الأصلي والمقلد كما يلي.

- الرمز البريدي المدون 78467، والرمز البريدي المدون في التقليد هو 79467.

وذكرت هيئة الدواء، أنّه ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إلى اﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة، أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301.