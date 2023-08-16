رئيس هيئة الدواء يترأس اجتماع مجموعة العمل المصرية - الجنوب إفريقية

عقدت هيئة الدواء المصرية أولى اجتماعات مجموعة العمل المصرية الجنوب إفريقية المشتركة، في إطار تدشين مذكرة التفاهم، التي وُقّعت في يوليو الماضي بين هيئة الدواء المصرية، وهيئة الرقابة على المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور بويتوميلو سيميت، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا، وبحضور ممثلي مجموعة العمل من الجانبين.

متابعة خارطة الطريق للاعتماد المرجعي بين البلدين

شهد الاجتماع مناقشات متبادلة بين ممثلي الهيئتين حول آليات تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ومتابعة خارطة الطريق للاعتماد المرجعي بين البلدين، والذي شملته مذكرة التفاهم، كذلك الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الجانبين.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أنّ الاجتماع خطوة مهمة إلى الأمام نحو الالتزام بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأن توقيع مذكرة التفاهم مهد الطريق نحو صياغة رؤية موحدة من شأنها إدارة حوار فعّال ومستمر بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الدولتين لديهم الفرصة لرفع معايير الرقابة بالقارة الإفريقية، وأنّ التعاون يُمهّد الطريق إلى نفاذ وإتاحة المستحضرات الطبية المصرية بدولة جنوب إفريقيا.

تأكيد اهتمامها بالعمق الإفريقي

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كل سبل التعاون مع نظرائها حول العالم، وتأكيد اهتمامها بالعمق الأفريقي، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي عقدتها مع نظيرتها في جنوب أفريقيا؛ لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية داخل القارة.