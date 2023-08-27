هيئة الدواء: فتح باب الاشتراك في دروة تدريبية حول معامل مراقبة الجودة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، فتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول الممارسات المعملية الجيدة بمعامل مراقبة الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الدورة التدريبة تهدف إلى التعريف بأحدث الإرشادات الدولية حول مبادئ الممارسات المعملية الجيدة، ومبادئ ممارسات التوثيق الجيد والتحقق من سلامة البيانات وتكاملها، ونظم إدارة الجودة وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك التحقق من جودة المياه المستخدمة في الصناعة الدوائية.

مراقبة الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، ولمدة خمسة أيام تدريبية منفصلة بمقر الهيئة بالمنصورية في قاعة المحاضرات.

وأوضحت الهيئة، أن الدورة مقدمة لممثلي شركات الأدوية العاملين بوحدة مراقبة الجودة، لافتة الى أن الدورة التدريبية تبدء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر2023.

شهادة حضور معتمدة

وقالت هيئة الدواء أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر، مشيرة إلى أنه للتسجيل يمكن الضغط على الرابط التالي: https://shorturl.at/cfFMO