ثعبان طوله 5 أمتار يرعب طفلة في أستراليا.. كان بيتمشى فوق سطح بيتها (فيديو)

التقط أحد الأشخاص فيديو قصير، لثعبان ضخم يزحف فوق سطح منزله، بولاية ولاية كوينزلاند الأسترالية، ليثير الرعب في نفوس البعض، إذ ظهر بحجم ضخم، ويصل طوله إلى 5 أمتار، ليلقى تفاعلًا كبيرًا، من جماهير «السوشيال ميديا»، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل».

جاءت بعض التعليقات مؤازرة للعائلة التي رأت الثعبان، والبعض الآخر تعامل مع الموضوع، على أنه حادث طريف، ولمزيد من تفاصيل اضغط هنــا.