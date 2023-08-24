إصابة عامل زراعي بلدغة ثعبان أثناء عمله في أرضه بالشرقية

أصيب عامل بلدغ ثعبان خلال عمله بأرض زراعية في منطقة سامي سعد التابعة لمركز الصالحية بالشرقية، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة مزارع بلدغة ثعبان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية باستقباله شاب يدعى «أحمد ع ا ع»، 34 عاما، ويعمل مزارع، أصيب في منطقة سامي سعد بلدغ ثعبان، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية لتقديم الرعاية الطبية له.

نقل المصاب للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بالشرقية، بسيارة إسعاف لنقل المصاب من موقع إصابته إلى مستشفى الصالحية، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرتها.