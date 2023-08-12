إصابة شخص بتسمم إثر تعرضه للدغة ثعبان في مطروح

أصيب شخص في مدينة مرسى مطروح بتسمم، منذ قليل، إثر تعرضه للدغة ثعبان في منطقة وادي الرمل، بالقرب من المنزل غرب المدينة.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وجرى نقله سريعاً إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

إصابة شخص بتسمم

واستقبل، اليوم السبت، مستشفى مطروح العام، مواطنا مصابا بتسمم، ويدعي محمد حسن محمد، 55 سنة، من وادي الرمل، إثر تعرضه للدغة ثعبان والحالة العامة متوسطة، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة له، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة ووضعة تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

أمصال ضد إصابات الثعابين والعقارب

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في تصريح خاص، اتخاذ جميع الإجراءات بتوفير الأمصال ضد إصابات لدغة العقارب وعضة أى ثعبان منذ بداية موسم الصيف، ضمن خطة الطوارئ في مطروح والساحل الشمالي، والتعامل السريع مع هذه الحالات من خلال أطباء قسم الطوارئ والإستقبال في جميع مستشفيات محافظة مطروح.