نفس مرض مؤمن زكريا.. حملة شبابية لإنقاذ «محمود» من التصلب الضموري بالقليوبية

«انقذوا محمود عبدالكريم مريض بالتصلب الضموري» تحت هذا الشعار دشن شباب مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حملة لإنقاذ الشاب محمود عبد الكريم، الذي يعمل مدرسًا، وهو نفس مرض مؤمن زكريا منذ 5 سنوات، إذ يتلقى العلاج على نفقته الشخصية، وتصل تكلفته شهريًا لـ40 ألف جنيه، بعد أن فقد الحركة بنسبة 70%.

حملة إنقاذ محمود من التصلب الضموري

وناشدت الحملة في منشوراتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أهل الخير بمساعدته لأنه في أشد الاحتياج لدعوات صادقة بالشفاء ومساعدات مادية لتوفير العلاج، نظرًا لتدهور حالته الصحية وعلاجه سيتكلف أموالًا كثيرة، موضحة أنه يمكن التبرع من خلال رقم 01015284559.

وقال الشاب محمود عبد الكريم 36 سنة، لـ«الوطن» أنه كان يعيش حياة طبيعية مثله مثل أي شاب إلى أن داهمه المرض بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية منذ 5 سنوات، ما جعله يقضي معظم وقته في الفراش غير قادر على الحركة.

فقد الحركة بنسبة 70%

وأوضح أنه يعمل مدرس وأصيب بالتصلب الجانبي الضموري وهو نفس المرض المصاب به مؤمن زكريا، وهو مرض في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي، وينتهي بالشخص المصاب إلى الشلل الرباعي، إذ تدهورت حالته الصحية بشكل كبير عقب إصابته بالمرض وعدم قدرته على الحركه ويقضي معظم وقته في الفراش.

تفاصيل إصابة محمود بالتصلب الضموري

أوضح أنه ظهرت عليه أعراض المرض منذ 2018 وجرى تشخيصه بإصابة في الغضروف في الظهر بالفقرة الخامسة، وجرى إجراء جراحة شهر سبتمبر من نفس العام وكانت بتكلفة 40 ألف جنية وبعدها خضعت للعلاج 8 شهور وتدهورت الحالة بشكل بسيط بعد الحراحة لتشتد المرض في شهر أبريل 2023 الماضي ليكتشف أنه مصاب بمرض نادر وقد ينتقل إلى قدمه اليسرى ثم اليمنى، ثم الذراع، ويصيب الحنجرة والجهاز التنفسي والعلاج غير موجود.

محمود يناشد الجميع لمساعدته

وأشار محمود إلى أنه لديه 4 أطفال ولد و3 بنات، وزوجته وأخوة ولكن سيظل يقاوم الألم، موضحًا: «هفضل أقاوم، ولن أستسلم» مشيرا إلى أنه يعمل ساعتين مع الطلاب في المدرسة وعمله هو حياته ولو ترك العمل سيشعر أنه في عداد الأموات .

وأكد أنه لا يقدر على تكاليف العلاج، التي تتخطى الـ 40 ألف جنيه شهريا، وأنه لم يشتر العلاج من فترة طويلة، مناشدا بمساعدته في علاجه وإنقاذه من الموت البطيء الذي يعاني منه.

وعد بزيارة لاعبى الاهلى

وتلقى «محمود» دعمًا كبيرًا من كلا من إمام عاشور وكهربا وأفشة لاعبي النادي الأهلي عبر مكالمة «فيديو كول» ووعدوه بزيارة عقب عودتهم من المعسكر.