ضبط عامل بتهمة سرقة مبلغ من خزينة محل في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل محل بالقليوبية، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة، إذ تبين أنه عامل بالمحل.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من مالك محل ملابس كائن بدائرة القسن، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة حديدية بالمحل خاصته، وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل، مقيم بمحافظة أسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه بمكان إخفائه بمنزل غير مأهول بالسكان ملك أحد أقاربه، وقرر بإنفاقه بقية المبلغ على متطلباته الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.